Турецкая компания требует $25 миллионов с Минтранса за нарушение контракта

Подрядчик добивается в США исполнения Кыргызстаном арбитражного решения на $25 миллионов. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По его данным, Федеральный суд округа Колумбии частично удовлетворил заявление турецкой компании Entes Industrial Plants, Construction and Erection Contracting Co. Inc. (Entes), добивающейся признания и приведения в исполнение в США арбитражного решения на $25 миллионов по спору с Министерством транспорта и коммуникации Кыргызстана о нарушении контрактных обязательств.

Вопрос о том, могут ли республику привлечь в качестве ответчика, суд рассмотрит после представления сторонами дополнительных аргументов в течение 30 календарных дней.

В 1999 году Еntes и Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана заключили соглашение. Турецкая фирма взяла на себя обязательства по восстановлению около 620 километров дороги Бишкек — Ош. На завершение работ определили срок чуть менее трех лет. Однако из-за непредвиденных обстоятельств срок сдачи проекта перенесли на октябрь 2005 года.

«При этом дополнительные расходы на выполнение контрактных обязательств, по оценке заявителя, возросли примерно на $23 миллиона. Власти Кыргызстана согласились восполнить лишь часть от заявленных требований. Еntes инициировала арбитражное разбирательство в Бишкеке в январе 2009 года, указав в качестве ответчика Министерство транспорта и коммуникаций республики. Спустя шесть лет, в сентябре 2015 года, требование турецкой компании удовлетворили, а ответчику предписали выплатить около $16,6 миллиона», — говорится в сообщении.

Добиваясь признания и приведения в исполнение арбитражного решения, представители Entes первоначально обратились в российскую и канадскую инстанции.

В итоге Высший суд Онтарио в ноябре 2016 года удовлетворил их требования, однако 26 сентября 2018 года турецкая компания обратилась в Федеральный суд округа Колумбии, требуя от Министерства транспорта и коммуникаций и самого Кыргызстана как иностранного суверенного государства почти $25 миллионов.

«Аргументируя выбор форума для подачи заявления, Entes отмечал, что ответчики могут владеть имуществом в Соединенных Штатах, которое не может быть предметом рассмотрения в других юрисдикциях. Власти Кыргызстана обратились в американский суд со встречным ходатайством. Согласно материалам дела, они настаивали, что Федеральный суд округа Колумбии не лучшее место для рассмотрения спора. При этом, если американская юрисдикция признает за собой право начать процессуальные действия по приведению в исполнение арбитражного решения, в качестве ответчика должно выступать только Министерство транспорта и коммуникаций, а не Кыргызстан, так как республика никогда до этого не являлась стороной в данном арбитражном споре», — заключает агентство РАПСИ.