Международный арбитраж по отелю «Ак-Кеме» закончился в пользу Кыргызстана

Правовые разбирательства по делу об отеле «Ак-Кеме» закончились полностью в пользу правительства Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, ранее распространили сообщение о начале досудебного производства по выплате правительством $11,4 миллиона компании Sistem Muhendeslik по делу об отеле «Ак-Кеме». В правительстве считают: все заявления о том, что кабмин не имел законных оснований для какого-либо досудебного производства по данному делу, являются ложными и не соответствуют действительности.

В рамках указанного судебного разбирательства, длившегося около шести лет, приняты однозначные решения в пользу государства.

«29 декабря 2016 года Апелляционный суд провинции Онтарио постановил, что акции канадской компании Centerra Gold Inc., принадлежащие ОАО «Кыргызалтын» и которые арестовали в качестве залога, являются исключительно активами ОАО «Кыргызалтын» и не могут быть конфискованы сторонами, имеющими претензии к Кыргызстану. 15 июня 2017-го Верховный суд Канады вынес окончательное решение об отказе в удовлетворении апелляции Sistem Muhendeslik и турецкой компании Entes», — напомнили в кабмине.

Перечислений указанных средств со стороны государственных органов на счета какой-либо компании никогда не производили. Средства временно депонированы на специальный эскроу-счет, принадлежащий ОАО «Кыргызалтын» в Канаде, чего и требовали условия судебного разбирательства, начатого в этой стране. Все эти деньги в июне—июле 2017 года полностью вернули в госбюджет Кыргызстана.

«Мы выражаем сожаление, что провокационные заявления, очевидно, имеют целью распространение в обществе ложного мнения о якобы неквалифицированных действиях правительства Кыргызстана», — заключили в правительстве.