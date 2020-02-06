Депутат Евгения Строкова обратилась к правоохранительным органам с просьбой изучить деятельность вице-мэра Бишкека Мирлана Амантурова. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа, Мирлан Амантуров превратил мэрию в «государство в государстве».

Мэр столицы Азиз Суракматов — добрый полицейский. Он делает вид, что не знает, что его вице-мэр Мирлан Амантуров является злым полицейским. Евгения Строкова

По ее данным, вице-мэр на своих планерках оскорбляет всех и вся, не стесняясь в выражениях. Сократил заработную плату своим ведомствам до мизера. Это и МП «Тазалык», и «Бишкекзеленхоз».

«Кроме того, он до сих пор не выплатил гонорар архитектору Смирнову. Шлейф его беспредела тянется со времен, когда он возглавлял Бишкекасфальтсервис. Когда-то у этой организации был асфальтовый завод. Амантуров сказочным образом его «прихватизировал», — отметила Евгения Строкова.

Она добавила, что фирмы вице-мэра постоянно выигрывают тендер на строительство дорог.

Напомним, что скандал разгорелся на очередной планерке в столичном муниципалитете. На совещании глава «Тазалыка» Рыспек Сарпашов представил отчет о проделанной работе. При этом глава управления ЖКХ Нурлан Касымов заметил, что за последние несколько лет МП выпрямилось по бухгалтерскому учету.

Пресс-секретарь муниципального предприятия «Тазалык» ответила на заявление вице-мэра Мирлана Амантурова о большой зарплате в учреждении. Заявление Жибек Каракеева разместила на своей странице в соцсети Facebook.