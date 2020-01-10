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Власть

В Кыргызстане началась подготовка к празднованию 110-летия Исхака Раззакова

Сооронбай Жээнбеков подписал указ о праздновании 110-летия со дня рождения Исхака Раззакова. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Согласно документу, в целях увековечения памяти государственного и политического деятеля, внесшего огромный вклад в послевоенное социально-экономическое становление Кыргызстана, 110-летие со дня рождения Исхака Раззакова отметят на высоком уровне.

Правительству поручено образовать в месячный срок организационный комитет, разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий, а также выделить необходимые финансовые средства из республиканского бюджета.

Исхак Раззаков родился 25 октября 1910 года в Баткенской области.

Воз­главляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, он прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после побе­ды в Великой Отечественной войне. Ему было 35 лет, ког­да на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.

Умер 19 марта 1979 года.
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