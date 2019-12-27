Грамота и стипендия в 50 тысяч сомов. Президент поздравил отличившихся студентов

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил лучших студентов вузов страны по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По результатам объявленного конкурса 74 студента из 31 вуза со всей республики удостоились президентской стипендии. Им вручили грамоты и по 50 тысяч сомов.

Президент отметил, что присутствующие отличились среди более 160 тысяч студентов своими знаниями и старанием. И поздравил их с получением президентской стипендии.

«Происходит процесс интеллектуализации любой деятельности. Глобальную конкуренцию могут выдержать только образованные общества», — подчеркнул он.

Будущее от вас будет требовать умения добывать новые знания в любое время и в любом месте. Сооронбай Жээнбеков

Он добавил, что цифровизация страны и технологическая модернизация экономики требуют лучших кадров с качественной подготовкой.

Президентская стипендия ежегодно вручается лучшим студентам республики за достижения в учебе и общественной жизни.