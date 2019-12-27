16:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Грамота и стипендия в 50 тысяч сомов. Президент поздравил отличившихся студентов

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил лучших студентов вузов страны по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По результатам объявленного конкурса 74 студента из 31 вуза со всей республики удостоились президентской стипендии. Им вручили грамоты и по 50 тысяч сомов.

Президент отметил, что присутствующие отличились среди более 160 тысяч студентов своими знаниями и старанием. И поздравил их с получением президентской стипендии.

«Происходит процесс интеллектуализации любой деятельности. Глобальную конкуренцию могут выдержать только образованные общества», — подчеркнул он.

Будущее от вас будет требовать умения добывать новые знания в любое время и в любом месте.

Сооронбай Жээнбеков

Он добавил, что цифровизация страны и технологическая модернизация экономики требуют лучших кадров с качественной подготовкой.

Президентская стипендия ежегодно вручается лучшим студентам республики за достижения в учебе и общественной жизни.
Ссылка:
просмотров: 1079
Версия для печати
Материалы по теме
Пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Как отвечал президент
Итоги пресс-конференции. Семь цитат Сооронбая Жээнбекова
Сооронбай Жээнбеков признался, что знаком с Хабибулой Абдукадыром и встречался
Президент уверен, что в России к кыргызстанцам относятся лучше, чем к другим
Президент не будет вмешиваться в дело Садыра Жапарова
Президент обещал взять под контроль ремонт Дома-музея Чингиза Айтматова
Президент уверен, что Азимбек Бекназаров справится с работой посла
Все в руках Всевышнего. Сооронбаю Жээнбекову небезразлична судьба Атамбаева
Скандал с феминале. Президент считает, что перформансом оскорбили женщин
Президент считает, что сумма исковых претензий семьи Матраимовых к СМИ завышена
Популярные новости
Скандал в&nbsp;&laquo;Ата Мекене&raquo;. Еще четыре человека вышли из&nbsp;состава партии Скандал в «Ата Мекене». Еще четыре человека вышли из состава партии
Первый предвыборный скандал: Шыкмаматов сдал мандат и&nbsp;вышел из&nbsp;&laquo;Ата Мекена&raquo; Первый предвыборный скандал: Шыкмаматов сдал мандат и вышел из «Ата Мекена»
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Омурбек Текебаев прокомментировал происходящее в&nbsp;&laquo;Ата Мекене&raquo;: скандала нет Омурбек Текебаев прокомментировал происходящее в «Ата Мекене»: скандала нет
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
29 декабря, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не хотел пропускать автобус Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не ...
15:00
Мгновения жизни. Игры снега и льда и «золотые» горы
13:00
Американец Сет Фиарей признался в любви к лепешкам и похвалил кыргызских женщин
11:00
Что приготовить на Новый год, чтобы задобрить крысу
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повышен
28 декабря, суббота
22:32
Скандал с футбольным центром. Лидер коалиции большинства БГК разъяснил ситуацию
21:31
В центре Бишкека горит бутик
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 декабря: местами дожди