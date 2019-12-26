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Власть

Бишкекский горкенеш снова не может начать сессию вовремя

Бишкекский городской кенеш снова не может начать вовремя очередную сессию.

Вчера депутаты не смогли решить вопрос о выделении участка под строительство футбольного центра на средства, привлеченные федерацией футбола, и решили продолжить обсуждение сегодня в 10.00.

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Если участок не выделят до 31 декабря, грант в $3,5 миллиона передадут другой стране.

К 11.00 зарегистрировались только 18 депутатов. Для кворума необходимо 23 народных избранника.

Отметим, вчера на повестке дня оставили 26 вопросов из 33 запланированных. Рассмотреть успели только два.

Опоздания для депутатов городского кенеша стали обыденным явлением.

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