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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Экологические сборы должны отдавать Бишкеку, считают в БГК

Сборы за загрязнение экологии столицы Кыргызстана должны оставаться в городе. Об этом заявил на очередной сессии Бишкекского горкенеша депутат Сайдахмат Исмаилов.

По его словам, ранее представители Госагентства окружающей среды сообщали, что по линии фонда окружающей среды Бишкек собирает 28 миллионов сомов.

«Но мы их не видим, они почему-то не идут в город. Они должны тратиться на решение экологических вопросов в столице», — сказал он.

Депутат предложил обратиться по данному вопросу в правительство. «И так все деньги забирают, еще и деньги по экологии», — сказал он.
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