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Власть

Меня не так поняли. Алмамбет Шыкмаматов о предоставлении земельных участков

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов объяснил 24.kg, почему при обсуждении законопроекта о предоставлении земельных участков мигрантам он согласился внести уточнение о том, что их следует выделять только кыргызам.

По его словам, это не провокация и не националистический выпад, как многие подумали. «Необходимо защитить интересы наших мигрантов. Около миллиона наших соотечественников трудятся в РФ, около 100 тысяч из них получили российское гражданство. В соответствие с нашим законодательством они не могут покупать земельные участки. Квартиры, пожалуйста, но не землю. Речь не идет о бесплатной выдаче наделов. Если мигранты захотят купить землю тут, в Кыргызстане, не надо им препятствовать. Однако у нас в правительстве нет компетентных аналитиков, которые могли бы просчитать плюсы от реализации этого документа. Чиновники утверждают, что принятие этого проекта повлечет за собой угрозу национальной безопасности. Но ни один аргумент привести не могут», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он пояснил, что поэтому и заявил, если речь только о том, что наши чиновники как огня боятся иностранцев, то, чтобы их успокоить, следует прописать: земельные участки будут продаваться только кыргызам.

«Хотя это нельзя по нормам законотворчества. Мы не можем ущемлять кого-то в правах по национальному признаку. Но я лично внесу предложение — награждать орденом, если уехавший из Кыргызстана еврей или немец сюда вернется и захочет участок купить. Ему он даром не нужен. А наше правительство призываю: перестать бояться иностранцев. У нас вон некоторые торговые центры принадлежат туркам, месторождения разрабатывают китайцы, и что? Я пошел на уступку, только чтобы интересы наших мигрантов защитить», — пояснил Алмамбет Шыкмаматов.

Отметим, Алмамбет Шыкмаматов выступает за то, чтобы мигранты, в том числе получившие иное гражданство, могли беспрепятственно приобретать участки в Кыргызстане. Соответствующий проект закона он презентовал сегодня на палате. Однако коллег смутило прозвучавшее предложение: указать в документе, что на землю могут претендовать только кыргызы
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