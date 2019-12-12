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Власть

Депутат: Мораторий на проверки салонов красоты, частных медцентров надо снять

Мораторий на проверки салонов красоты, частных медицинских центров, стоматологических клиник должен быть снят. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2020-й и прогноза на 2021-2022 годы заявила нардеп Аида Исмаилова. 

По ее словам,  подобный сервис — рассадник вирусов гепатита В, С, D. Депутат добавила, что эти субъекты частного предпринимательства никому не подконтрольны.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев согласился с парламентарием. Он сказал, что Минздрав будет просить снять временный запрет для представителей Госсанэпиднадзора. 

Напомним, что мораторий был введен 1 января 2019-го. Он будет действовать два года — до 1 января 2021-го и распространяется на проверки субъектов предпринимательства, проводимые со стороны десяти уполномоченных органов.
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