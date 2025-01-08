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Экономика

Отменить указы о моратории на проверку бизнеса предлагает Министерство экономики

Отменить указы президента о моратории на проверку бизнеса предлагает Министерство экономики и коммерции. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается признать утратившими силу указы «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 9 января прошлого года и «О внесении изменения в Указ «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 14 марта 2024-го.

В ведомстве считают, что эти документы полностью исполнены.

Напомним, согласно указам, мораторий вводился до 31 декабря прошлого года.

Весной в Минэкономики разработали проект изменений в некоторые законодательные акты в сфере проверок субъектов предпринимательства. Он принят в первом чтении в парламентском комитете по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции и в комитете по бюджету, экономической и фискальной политике. Но осенью депутаты не поддержали документ.

Ранее Генеральной прокуратуре поручено провести анализ системы учета проверок субъектов предпринимательства, проведенных государственными органами, а также разработать механизм учета проверок в отношении субъектов предпринимательства с оценкой их результативности.

ГП КР ввела автоматизированную информационную систему «Регистрация проверок субъектов предпринимательства», которая позволяет провести анализ проведенных проверок. Помимо этого, в системе ведется учет проверок субъектов малого и среднего бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316167/
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