Дело о смертельном ДТП с участием депутата БГК передали в суд

Следствие по уголовному делу по факту ДТП на Иссык-Куле с участием депутата Бишкекского горкенеша Темирлана Токобекова завершили. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По данным милиции, дело передали в суд. Основным подозреваемым проходит водитель BMW. Он превысил скорость и спровоцировал аварию. Таковы выводы экспертов. Водитель под домашним арестом.

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7 июля вблизи села Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле произошла страшная авария. На трассе столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. В результате погибли четыре человека — все пассажиры легковушки. Одним из участников аварии стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева (сват президента Сооронбая Жээнбекова) Темирлан Токобеков.

УОБДД поспешило тогда сообщить, что Темирлан Токобеков не является виновником аварии, а за рулем внедорожника был другой человек — Эльдияр Халмурзаев.

Родственники погибших утверждали, что следствие ведут однобоко, а всю вину пытаются повесить на водителя Lexus.

Ранее сообщалось, что родители одного из погибших написали встречное заявление и отказались от претензий.