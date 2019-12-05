Контрабандные товары в Кыргызстан попадают в основном из Таджикистана

В Кыргызстан контрабанду ввозят в основном из Таджикистана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя Государственной таможенной службы Султан Мамасадыков.

«После ухода Таможенной службы с границы с Казахстаном фиксируется больше контрабандных товаров со стороны Таджикистана. В основном ввозят сигареты и сельскохозяйственную продукцию», — сообщил Султан Мамасадыков.

По данным ГСБЭП, с начала 2019 года 60 дел по фактам контрабанды на 454 миллиона сомов переданы в судебные органы.