21:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Контрабандные товары в Кыргызстан попадают в основном из Таджикистана

В Кыргызстан контрабанду ввозят в основном из Таджикистана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя Государственной таможенной службы Султан Мамасадыков.

«После ухода Таможенной службы с границы с Казахстаном фиксируется больше контрабандных товаров со стороны Таджикистана. В основном ввозят сигареты и сельскохозяйственную продукцию», — сообщил Султан Мамасадыков.

По данным ГСБЭП, с начала 2019 года 60 дел по фактам контрабанды на 454 миллиона сомов переданы в судебные органы.
Ссылка:
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Борьбу правительства с ОПГ и контрабандой депутаты признали удовлетворительной
Вывод миллионов из Кыргызстана. Спикер ЖК уверен, что никто из бюджета не ворует
Бить по рукам. Дастан Бекешев рассказал чиновникам, что делать с коррупционерами
Вывод миллионов из Кыргызстана. Двух пограничников ищут за дезертирство
Вывод миллионов из страны. В парламенте спорят, сколько денег можно вывозить
ГТС объяснила разницу данных по товарообороту между Китаем и Кыргызстаном
Вывод миллионов из Кыргызстана. Комментарий Таможенной службы
Расследование «Азаттыка». Ширин Айтматову пригласили на допрос в ГКНБ
Контрабанда товаров. От налоговиков потребовали не пропускать неучтенку
Скандал с контрабандными схемами. Депутат Дуйшон Торокулов до сих пор на допросе
Популярные новости
Какие советы Сооронбаю Жээнбекову дал Омурбек Текебаев, чтобы остаться в&nbsp;истории Какие советы Сооронбаю Жээнбекову дал Омурбек Текебаев, чтобы остаться в истории
Отказаться от&nbsp;власти. Как Сооронбаю Жээнбекову остаться в&nbsp;истории реформатором Отказаться от власти. Как Сооронбаю Жээнбекову остаться в истории реформатором
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Алтынбек Сулайманов о&nbsp;своем допросе в&nbsp;ГКНБ Скандал с контрабандными схемами. Алтынбек Сулайманов о своем допросе в ГКНБ
Рита Карасартова назначена директором Агентства начального профобразования Рита Карасартова назначена директором Агентства начального профобразования
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
O!Store радует скидками на&nbsp;бестселлеры и&nbsp;все наушники! O!Store радует скидками на бестселлеры и все наушники!
KICB признан лучшим банком 2019 года в&nbsp;Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
5 декабря, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 декабря: дожди со снегом Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 декабря: дожди со сне...
20:50
Стрельба в Бишкеке на Южной магистрали. Хулиган задержан
20:32
Контрабандные товары в Кыргызстан попадают в основном из Таджикистана
20:24
На Иссык-Куле за смертельное ДТП женщину приговорили к восьми годам тюрьмы
20:17
Корабль викингов на норвежском острове нашли с помощью радара