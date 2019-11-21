Асылбек Жээнбеков заработал в 2018 году меньше, чем в 2017-м. На 6,4 миллиона

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Младший брат президента страны заработал почти в три раза меньше, чем в 2017-м. Официальные доходы Асылбека Жээнбекова по итогам года составили 3 миллиона 48,3 тысячи сомов, что на 6,4 миллиона меньше показателя 2017 года.

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Депутат имеет в собственности дом площадью 1,5 тысячи квадратных метра, незавершенные жилые объекты площадью 3,5 тысячи квадратов, прочие конструкции в 9,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, он владеет 100 процентами долей ОсОО «Бий Мырза». Есть у брата главы государства лошади стоимостью 350 тысяч сомов, мелкий рогатый скот на 250 тысяч, крупный рогатый на 440 тысяч, пчелы на 350 тысяч.

Асылбек Жээнбеков также указал, что владеет акциями стоимостью 210 тысяч сомов, мебелью на 410 тысяч, аудио- и видеотехникой на 170 тысяч, бытовой техникой на 135 тысяч и другими видами движимого имущества общей стоимостью 295 тысяч.

При этом из декларации исчезли земельные участки площадью 0,3 и 0,6 гектара.

Близкие родственники Асылбека Жээнбекова заработали в прошлом году 350 тысяч сомов, что на 126 тысяч меньше, чем в 2017-м. У них в собственности есть дом, земельные участки и прочие конструкции, площадь которых не указана. У родственников брата президента есть также автомобиль «Тойота-Лэндкрузер». В декларации 2017 года Асылбек Жээнбеков указывал наличие у родни машины, правда, не уточнял марку.

Кроме того, у родни экс-спикера задекларированы драгоценные металлы на 480 тысяч сомов, мебель на 180 тысяч, бытовая техника на 140 тысяч, аудио- и видеотехника на 110 тысяч и другие виды движимого имущества стоимостью 120 тысяч. Эти данные по сравнению с 2017-м не изменились.