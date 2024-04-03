Цифра дня. 499 тысяч налогоплательщиков сдали налоговую декларацию

Читайте по теме Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать

На 2 апреля 2024 года число налогоплательщиков, подавших Единую налоговую декларацию, составило 499 тысяч 918 человек. Такие данные приводит Налоговая служба.

В том числе декларацию представили 57 тысяч 270 юридических лиц, 112 тысяч 63 индивидуальных предпринимателя, 264 тысячи 808 физических лиц, 65 тысяч 777 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, до 1 мая налоговую декларацию обязаны подать:

индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;

физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);

крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;

сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;

граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;

физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте.