Цифра дня. 499 тысяч налогоплательщиков сдали налоговую декларацию

В том числе декларацию представили 57 тысяч 270 юридических лиц, 112 тысяч 63 индивидуальных предпринимателя, 264 тысячи 808 физических лиц, 65 тысяч 777 государственных и муниципальных служащих.
Напомним, до 1 мая налоговую декларацию обязаны подать:
- индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;
- физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);
- крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;
- сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;
- сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;
- граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;
- физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.
Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте.