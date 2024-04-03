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Экономика

Цифра дня. 499 тысяч налогоплательщиков сдали налоговую декларацию

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На 2 апреля 2024 года число налогоплательщиков, подавших Единую налоговую декларацию, составило 499 тысяч 918 человек. Такие данные приводит Налоговая служба.

В том числе декларацию представили 57 тысяч 270 юридических лиц, 112 тысяч 63 индивидуальных предпринимателя, 264 тысячи 808 физических лиц, 65 тысяч 777 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, до 1 мая налоговую декларацию обязаны подать:

  • индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;
  • физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);
  • крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;
  • сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;
  • сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;
  • граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;
  • физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290660/
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