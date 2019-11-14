В Кыргызстан приедет глава Centerra Gold. Будут обсуждать выплату дивидендов

В конце ноября ожидается визит в Кыргызстан главы Centerra Gold. Правительство обсудит с ним вопросы выплаты дивидендов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, стратегическое соглашение по Кумтору вступило в силу. Его заключили еще в 2017 году, но кабмин не согласился с объемом получаемых средств. В итоге сумма выросла с $87 миллионов до $150 миллионов. В том числе увеличены выплаты на защиту экологии и развитие регионов, созданы два фонда.

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«По соглашению $126 миллионов поступят в бюджет, а $24 миллиона уйдут на разведку. Сейчас по дивидендам ставим вопрос. Их не выплачивают с 2016-го. Приедет президент Centerra Gold, поднимем вопрос о том, чтобы дивиденды выплачивали ежегодно. Кроме того, в рекультивационном фонде накопилось $40 миллионов. Они говорят, что выплатят часть средств. Мы настаиваем на том, чтобы выплатили все. Правительство будет гарантом сохранности средств. Они пойдут на развитие экономики. Когда закроется рудник и начнется рекультивация, мы из бюджета переведем средства», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава кабмина обещал полностью отчитаться перед депутатами по вопросу Кумтора в декабре 2019-го.