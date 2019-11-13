Рынок «Мадина» застроят многоэтажками. Депутаты сомневаются в проекте

На месте рынка «Мадина» могут появиться 24-этажные здания. Об этом заявили на выездном заседании комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.
Депутатам еще раз показали проект детальной планировки, разработанный НИИ Градостроительства. На встрече озвучили, что три территории определены под зону деловой застройки — заводов Фрунзе, Ленина и рынка «Мадина». На них могут появиться здания высотой до 24 этажей.
Депутат Сайдахмат Исмаилов отметил, что вряд ли данный район заинтересует инвестора. «Рынок в ближайшие 20-30 лет не сдвинется. Там нереально будет что-то строить», — отметил он.
Представители НИИ заявили, что проект разрабатывали на перспективу.
Напомним, обнародованный в начале марта 2018 года Проект детальной планировки центральной части Бишкека сразу вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».
ПДП Бишкека разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи
Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.