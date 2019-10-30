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Власть

Откровенно о проблемах. Президент пообщается с руководителями ведущих СМИ

Президент пригласил руководителей ведущих средств массовой информации страны на традиционную встречу.

Напомним, первый откровенный разговор с журналистами состоялся у Сооронбая Жээнбекова в марте 2018 года. Тогда глава государства, приветствуя работников масс-медиа, подчеркнул, что никаких ограничений на обсуждаемые темы не будет — пресса может задавать любые каверзные вопросы.

На первом диалоге со вновь избранным президентом страны присутствовали 40 журналистов. Большая часть вопросов касалась видения нового лидера страны на политические процессы и развитие Кыргызстана, что он намерен предпринять для улучшения социально-экономической ситуации и как видит борьбу с коррупцией. Было много вопросов и о взаимоотношениях с бывшим соратником Алмазбеком Атамбаевым.

Многие представители СМИ отмечали, что у Сооронбая Жээнбекова есть кредит доверия. Есть ли он сейчас, станет понятно во время предстоящего диалога.

Вторая встреча формат не поменяет. Откровенный разговор руководителей СМИ и Сооронбая Жээнбекова пройдет в Конгресс-холле государственной резиденции «Ала-Арча» 2 ноября.
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