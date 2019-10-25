Депутаты ругают Министерство транспорта и коммуникаций

Члены фракции СДПК ругают Министерство транспорта и коммуникаций. В частности, из-за незавершенного строительства последнего участка дороги Бишкек — Ош.

Отметим, что работы там приостановлены из-за отсутствия финансирования. Но представители профильного ведомства сказали, что переговоры с Евразийским фондом развития по выделению транша возобновлены. Сумму Минтранс назвать отказался, сославшись на то, что размер поступлений уточняется.

Мобилизованы также 55 единиц техники. В профильном ведомстве подчеркнули, что до конца 2019-го дорожные работы не закончатся. Однако депутат Айнура Осмонова заявила, что это безответственно. Поскольку этот участок стратегический, люди ждут уже год. «Зачем асфальт сняли, если не можете доделать?» — возмутилась нардеп.

Но Минтранс парировал, что в этом году план перевыполнен по ремонту дорог. Отремонтировано 320 километров дорожного полотна.