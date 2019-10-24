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Власть

В Жогорку Кенеше предложили уравнять пенсии силовиков и учителей

В Кыргызстане пенсии силовиков и учителей должны выравнять. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев.

Парламентарии обсуждают в режиме второго чтения исполнение бюджета Социального фонда за 2018-й. Кенжебек Бокоев напомнил, что бойцы спецподразделений, например, в 45 лет уже пенсионеры и получают по 10-12 тысяч сомов. А учителя со стажем работы 40 лет и выше могут рассчитывать только на 5-7 тысяч сомов. «Это несправедливо. Необходимо выравнивать выплаты», — сказал нардеп.

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Его коллега Айнуру Алтыбаева отметила: учителя должны понимать, что они на старости лет могут купить фрукты и необходимые витамины, и предложила провести индексацию пенсий.

«Насколько вы знаете, сотрудники правоохранительных структур не платят страховые взносы, но мы работаем над выравниванием пенсионных начислений. Расчеты у нас есть, и мы их скоро представим», — пообещали чиновники Соцфонда.

Нардепы также интересовались, как быть с фермерами, в частности с арендаторами пастбищ и лесных хозяйств, как они должны делать социальные отчисления. В СФ признали справедливость упреков и отметили, что система оплаты есть, однако ее надо доработать.

Бюджет Социального фонда в прошлом году получил 51 миллиард 13 миллионов сомов доходов. По расходам исполнение составило 50 миллиардов 309 миллионов. Профицит — 704 миллиона сомов.
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