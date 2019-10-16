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Власть

Ввести наказание за сдачу квартир под почасовые гостиницы предложили депутаты

Народные избранники — Жанар Акаев, Абдывахап Нурбаев и Ильхом Маннанов — предлагают поправки в Жилищный Кодекс и Кодекс о нарушениях.

По их словам, в Кодексе о нарушениях не прописана ответственность за сдачу квартир под почасовые и посуточные гостиницы. Однако сдавать жилье под гостиницу вообще, офис или салон нельзя. Это карается штрафом.

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Жанар Акаев отметил, что проблема и в том, что термина «гостиница» в законодательстве нет. «Это влечет нарушения прав граждан, когда правоохранители штрафуют за сдачу квартир добросовестным съемщикам, а не для организации притонов», — сказал Жанар Акаев.

Другая проблема — формулировка «постоянное проживание», поскольку в запрете, установленном Жилищным кодексом, такого понятия нет. Народные избранники потребовали прописать четко все формулировки и привести Кодекс о нарушениях в соответствие с Жилищным кодексом по основным пунктам. 
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