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Власть

В Кыргызстане ТСЖ смогут создать не только жильцы многоквартирных домов

В Кыргызстане ТСЖ смогут создать не только жильцы многоквартирных домов. Соответствующий законопроект вставили на общественное обсуждение.

Инициатор поправок в Жилищный кодекс Иса Омуркулов считает, что ТСЖ могут учреждать собственники нескольких расположенных рядом жилых и нежилых помещений, дачных домов с приусадебными участками, если они расположены на земельных участках, которые имеют общую границу и в пределах которых есть сети инженерно-технического обеспечения.

После принятия Закона «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов» ТСЖ создавали только в многоквартирных домах, хотя раньше могли создавать и в коттеджных поселках.

Поправки позволят собственникам самостоятельно управлять инфраструктурой ТСЖ.
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