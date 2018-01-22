В Кыргызстане ТСЖ смогут создать не только жильцы многоквартирных домов. Соответствующий законопроект вставили на общественное обсуждение.

Инициатор поправок в Жилищный кодекс Иса Омуркулов считает, что ТСЖ могут учреждать собственники нескольких расположенных рядом жилых и нежилых помещений, дачных домов с приусадебными участками, если они расположены на земельных участках, которые имеют общую границу и в пределах которых есть сети инженерно-технического обеспечения.

После принятия Закона «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов» ТСЖ создавали только в многоквартирных домах, хотя раньше могли создавать и в коттеджных поселках.

Поправки позволят собственникам самостоятельно управлять инфраструктурой ТСЖ.