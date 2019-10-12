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Власть

Чаще всего в правительство с жалобами обращаются бишкекчане

За 9 месяцев 2019 года в аппарат правительства поступило 3 тысячи 329 письменных и 776 устных обращений. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения кабмина.

По его данным, больше всего обращений направили жители Бишкека (1 тысяча 233, или 37 процентов), Чуйской (587, или 17,6 процента) и Джалал-Абадской (413, или 12,4 процента) областей. А вот меньше всего жалоб оказалось из Таласской области (90, или 2,7 процента) и стран СНГ и дальнего зарубежья (20, или 0,6 процента).

Основной контингент заявителей — люди пожилого, пенсионного возраста и других социально уязвимых категорий граждан.

«По тематике всех письменных (электронных), устных обращений граждан среди основных можно выделить вопросы агропромышленного комплекса, крестьянских и фермерских хозяйств и земельные вопросы (8,8 процента), обеспечения правопорядка и безопасности (8,6 процента) и о работе социальных служб, о пенсиях, льготах, пособиях и об оказании материальной помощи (8,3 процента)», — рассказали в кабмине.

При этом в правительстве отмечают, что по отдельным обращениям граждан в министерствах и ведомствах были созданы рабочие группы для изучения поднимаемых авторами проблем и проверки изложенных фактов. По итогам проделанной работы решены многие проблемные вопросы.
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