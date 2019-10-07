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Власть

Президент России Владимир Путин отпразднует 67-летие с родными на природе

Фото РИА Новости. Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет свой 67-й день рождения с родными и близкими. Перед этим он побывал в сибирской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По сообщению РИА Новости, сегодня Владимиру Путину исполняется 67 лет. Днями ранее он побывал в сибирской тайге, где, как отметил Дмитрий Песков, «наслаждался осенней природой».

Глава государства не раз отмечал этот день на работе: встречи, совещания, международные саммиты и официальные визиты за границу.

Дмитрий Песков

«Иногда Путин берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей. Он не раз встречал день рождения в компании зарубежных коллег. В частности, к президенту России прилетал экс-лидер Италии Сильвио Берлускони. В качестве подарка Берлускони подарил Путину вышитое покрывало, на котором изображено их рукопожатие на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея», — говорится в сообщении.

Владимир Путин также встретил один из своих дней рождения в компании лидера Китая Си Цзиньпина. «Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказывал президент России.

Еще один день рождения Владимир Путин провел на саммите АТЭС на острове Бали. Тогдашний президент Индонезии Сусило Бамбанг спел российскому лидеру песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре, а другие участники рабочего заседания подпевали. Тогда же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер — торт.

Глава России иногда отдыхает в свой день рождения. В 2016 году он сыграл в хоккей в Сочи, а в 2014-м взял выходной и поехал в Сибирь.
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