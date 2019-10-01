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Власть

Спикер БГК подарил детям с ОВЗ кресла-коляски на свою зарплату

Председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров подарил детям с ограниченными возможностями здоровья кресла-коляски и другой необходимый инвентарь. Об этом сообщили в пресс-службе БГК.

«Идея поддержать детей с ОВЗ и их родителей перед началом учебного года пришла еще в августе. Основная цель — попытаться создать условия для получения знаний. Но реализовать задуманное оказалось делом не из легких. Данные о детях с ОВЗ, состоящих в списке очередности в разрезе каждого района по Бишкеку для получения кресел-колясок, либо не соответствовали действительности, либо родители отказывались от их получения по различным причинам», — отметили в БГК.

Необходимый инвентарь закуплен с учетом медицинских требований и подобран индивидуально под каждого ребенка.

Подарки получили:

— Фарида, 7 лет (жительница Первомайского района) — «ходунок многофункциональный»;
— Адылбек, 8 лет (житель Октябрьского района) — «кресло-коляску многофункциональное»;
— Адилет, 17 лет (житель Ленинского района) — «учебное многофункциональное кресло-коляску»;
— Дана, 6 лет (жительница Свердловского района) — «коляску прогулочную Umbrella».

В БГК отметили, что коляски и инвентарь приобретены из личных средств спикера.

Напомним, будучи депутатом городского кенеша, Жаныбек Абиров не получал зарплату. Став председателем БГК, он решил также работать на общественных началах, а причитающуюся зарплату отдавать на благотворительность.

В БГК рассказали, что первую зарплату спикер БГК отдал детскому хоспису, вторую — благотворительному фонду «Умут Шамы».
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