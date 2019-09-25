В школах Кыргызстана ученики не могут правильно написать даже слово «что». Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Максат Сабиров. Нардепы обсуждают закон об обязательном горячем питании в учебных заведениях страны.
Максат Сабиров отклонился от темы и решил спросить у заместителя министра образования и науки Надиры Жусупбековой, есть ли ведомственная комиссия, проверяющая уровень образования в школах.
Чиновница пояснила, что каждое учебное заведение получает аккредитацию и должно подтверждать ее раз в пять лет.
«Это неправильно. Уровень и качество образования должны проверять ежегодно. Ученики 5-х и 6-х классов не могут правильно написать, например, слово «что». Вы возьмите несколько слов и проведите проверку в школах на правильность их написания», — сказал Максат Сабиров.
Представители профильного министерства согласились с нардепом и пообещали решить вопрос.