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Власть

В школах Кыргызстана ученики не могут правильно написать даже слово «что»

В школах Кыргызстана ученики не могут правильно написать даже слово «что». Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Максат Сабиров. Нардепы обсуждают закон об обязательном горячем питании в учебных заведениях страны.

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Максат Сабиров отклонился от темы и решил спросить у заместителя министра образования и науки Надиры Жусупбековой, есть ли ведомственная комиссия, проверяющая уровень образования в школах.

Чиновница пояснила, что каждое учебное заведение получает аккредитацию и должно подтверждать ее раз в пять лет.

«Это неправильно. Уровень и качество образования должны проверять ежегодно. Ученики 5-х и 6-х классов не могут правильно написать, например, слово «что». Вы возьмите несколько слов и проведите проверку в школах на правильность их написания», — сказал Максат Сабиров.

Представители профильного министерства согласились с нардепом и пообещали решить вопрос. 
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