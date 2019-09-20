«Центр-2019». Владимир Путин отметил важность участия военных Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и глава России Владимир Путин наблюдают за активной фазой стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» в Оренбургской области. Главы государств провели двустороннюю встречу.

В ходе беседы Владимир Путин отметил важность участия военнослужащих Кыргызстана в учениях. Президент России подчеркнул, что «Центр-2019» — это необходимый этап подготовки вооруженных сил на случай возникновения любых непредвиденных ситуаций, в том числе в ходе борьбы с терроризмом. Кроме того, Владимир Путин сообщил об успешном сотрудничестве РФ и КР в торгово-экономической сфере.

«Мы продолжаем сотрудничество по всем направлениям. Конечно, всегда главным образом обращаем внимание на наше экономическое сотрудничество. И оно развивается успешно: рост в прошлом году — на 17 процентов, в этом году рост продолжается. 128 тысяч личного состава, 600 летательных аппаратов. Это действительно очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе связанных с борьбой с терроризмом. Мы, как страны ОДКБ, для нас это особенно важно, мы продолжаем работу в рамках этой организации. Но и в ходе масштабных учений подобного рода наши подразделения оттачивают свое мастерство», — сказал Владимир Путин.

Но и военно-техническое, военное сотрудничество идет своим чередом. То, что ваши подразделения принимают участие в этом крупнейшем для всех нас военном событии, это очень важно. Владимир Путин

Я всегда говорил и вновь говорю, что Кыргызстан для России — это самый надежный друг, союзник, партнер. Сооронбай Жээнбеков

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков отметил, что наши военные ведомства активно сотрудничают в двусторонних форматах. «И мы всегда дорожим и ценим эти наши отношения. Всегда стремимся реализовывать те договоренности, которые у нас с Россией есть, и мы над этим всегда работаем», — добавил Сооронбай Жээнбеков.В учениях «Центр-2019» принимают участие около 130 тысяч военнослужащих из восьми стран — России, Китая, Пакистана, Индии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Помимо личного состава задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды пройдут «по отдельным планам» на полигонах стран-партнеров. Завершатся учения 21 сентября.