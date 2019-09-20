17:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

«Центр-2019». Владимир Путин отметил важность участия военных Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и глава России Владимир Путин наблюдают за активной фазой стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» в Оренбургской области. Главы государств провели двустороннюю встречу.

В ходе беседы Владимир Путин отметил важность участия военнослужащих Кыргызстана в учениях. Президент России подчеркнул, что «Центр-2019» — это необходимый этап подготовки вооруженных сил на случай возникновения любых непредвиденных ситуаций, в том числе в ходе борьбы с терроризмом. Кроме того, Владимир Путин сообщил об успешном сотрудничестве РФ и КР в торгово-экономической сфере.

«Мы продолжаем сотрудничество по всем направлениям. Конечно, всегда главным образом обращаем внимание на наше экономическое сотрудничество. И оно развивается успешно: рост в прошлом году — на 17 процентов, в этом году рост продолжается. 128 тысяч личного состава, 600 летательных аппаратов. Это действительно очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе связанных с борьбой с терроризмом. Мы, как страны ОДКБ, для нас это особенно важно, мы продолжаем работу в рамках этой организации. Но и в ходе масштабных учений подобного рода наши подразделения оттачивают свое мастерство», — сказал Владимир Путин.

Но и военно-техническое, военное сотрудничество идет своим чередом. То, что ваши подразделения принимают участие в этом крупнейшем для всех нас военном событии, это очень важно.

Владимир Путин
В свою очередь Сооронбай Жээнбеков отметил, что наши военные ведомства активно сотрудничают в двусторонних форматах. «И мы всегда дорожим и ценим эти наши отношения. Всегда стремимся реализовывать те договоренности, которые у нас с Россией есть, и мы над этим всегда работаем», — добавил Сооронбай Жээнбеков.

Я всегда говорил и вновь говорю, что Кыргызстан для России — это самый надежный друг, союзник, партнер.

Сооронбай Жээнбеков
В учениях «Центр-2019» принимают участие около 130 тысяч военнослужащих из восьми стран — России, Китая, Пакистана, Индии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Помимо личного состава задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды пройдут «по отдельным планам» на полигонах стран-партнеров. Завершатся учения 21 сентября.
Ссылка:
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
«Центр-2019». Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Владимира Путина за приглашение
Сооронбай Жээнбеков вылетел в Оренбург: будет наблюдать за учениями военных
Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин встретятся в Оренбургской области
Чиновники рассказали Сооронбаю Жээнбекову, как проводят воду в регионы страны
Сооронбай Жээнбеков: Нужно повышать значимость кыргызского языка
Президент Кыргызстана не видит смысла в переходе на латиницу
Бактыгуль Жеенбаева рассказала президенту об управлении госфинансами
В Кыргызстане госипотеку начнут выдавать под шесть процентов
Президент выступил за совершенствование законов по отбору судей
Сооронбай Жээнбеков вручил матери погибшего Усенбека Ниязбекова медаль «Эрдик»
Популярные новости
Конфликты на&nbsp;границе. Как рапортовали президенты и&nbsp;что происходит на&nbsp;самом деле Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле
Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана
В&nbsp;Кыргызстане, возможно, пройдут досрочные парламентские выборы В Кыргызстане, возможно, пройдут досрочные парламентские выборы
Конфликт на&nbsp;границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание
Бизнес
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!