Конфликт на границе. Ситуацию на своем заседании рассмотрят депутаты парламента

Ситуацию на участке кыргызско-таджикской границы рассмотрят завтра депутаты Жогорку Кенеша. Комитет по правопорядку принял решение направить информацию на палату.
Планируется, что перед нардепами выступят главы силовых ведомств. В Баткен сегодня вылетели депутаты Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Торобай Зулпукаров, Таабалды Тиллаев. Возглавляет делегацию вице-спикер парламента Мирлан Бакиров.
Ожидается, что они тоже представят свои сведения. Председатель профильного комитета Наталья Никитенко отметила, что, вероятно, заседание Жогорку Кенеша будет закрытым.
Напомним, что накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».
Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и как минимум шести раненых, в том числе об одном ребенке — 14-летнем местном жителе.
Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.