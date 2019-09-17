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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (185)

Конфликт на границе. Ситуацию на своем заседании рассмотрят депутаты парламента

Ситуацию на участке кыргызско-таджикской границы рассмотрят завтра депутаты Жогорку Кенеша. Комитет по правопорядку принял решение направить информацию на палату. 

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Планируется, что перед нардепами выступят главы силовых ведомств. В Баткен сегодня вылетели депутаты Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Торобай Зулпукаров, Таабалды Тиллаев. Возглавляет делегацию вице-спикер парламента Мирлан Бакиров. 

Ожидается, что они тоже представят свои сведения. Председатель профильного комитета Наталья Никитенко отметила, что, вероятно, заседание Жогорку Кенеша будет закрытым. 

Напомним, что накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и как минимум шести раненых, в том числе об одном ребенке — 14-летнем местном жителе.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.
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