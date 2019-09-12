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Власть

Депутаты возмущены: новый глава лесного хозяйства ничего не знает об отрасли

В Кыргызстане на душу населения приходится 2,3 тонны парниковых испарений, при этом в мире этот средний показатель составляет 7 миллионов тонн. Об этом сегодня на заседании парламента сообщили представители Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Депутаты обсуждают присоединение республики к Парижскому соглашению по Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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Напомним, что цели Парижского соглашения — сдерживание глобального повышения температуры, повышение способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата, а также выделение финансовых средств на устойчивое развитие с низким уровнем выбросов и адаптацию к изменению климата.

Чиновники профильного ведомства пояснили — КР может получить в рамках соглашения $55 миллионов в виде гранта на улучшение экологии.

«На что вы будете тратить эти деньги?» — поинтересовался нардеп Дастан Бекешев. Глава ведомства Мирслав Аманкулов не смог дать конкретный ответ.

Депутат задал уточняющий вопрос: «Деревья сажать?»

Мирслав Аманкулов подтвердил, что будут закупать саженцы, собираются озеленить Джалал-Абадскую область. Но ответить на вопросы: сколько в Кыргызстане добывается угля, что планируют делать со старым автопарком (только в Бишкеке 84 процента автопарка — изношенные и старые машины), чиновник опять не смог.

Народный избранник Абдывахап Нурбаев возмутился, что новый руководитель Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства ничего не знает, у него нет даже плана мероприятий по борьбе с загрязнением воздуха.
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