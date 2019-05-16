Загрязнение воздуха. Экстремальных уровней в Кыргызстане не зафиксировали

В апреле в Кыргызстане не регистрировали высокого или экстремального уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщил Кыргызгидромет.

По его данным, в Бишкеке отмечены снижение среднемесячного содержания диоксида серы, оксида азота и увеличение формальдегида и аммиака. Концентрация диоксида азота осталась на уровне марта.

В апреле в Бишкеке 26 дней превышалась максимально разовая ПДК (предельно допустимая концентрация) по диоксиду азота и оксиду азота, 23 дня — по формальдегиду, 11 дней — по аммиаку.

Также в столице фиксировали превышение допустимых нормативов по окиси углерода.

В центральной части Бишкека загрязнение воздуха оставалось выше средних значений по городу.

В Оше загрязнение воздуха диоксидом серы осталось на уровне марта и снизилось по диоксиду азота. Превышений среднесуточной и максимально разовой ПДК по диоксиду азота не наблюдалось.

В Кара-Балте снизилось загрязнение атмосферы диоксидом серы, диоксидом азота и оксидом азота. Радиационный фон в городе составлял 0,21-0,23 мкЗВ/час.

В Токмаке загрязнение атмосферного воздуха оксидом азота осталось на уровне марта. Отмечено повышение загрязнения диоксидом азота, и снижение диоксидом серы снизилось с 0,06 до 0,02 ПДК. Радиационный фон в городе 0,21-0,25 мкЗВ/час.

В Чолпон-Ате повысилось загрязнение атмосферного воздуха диоксидом серы, диоксидом азота. Радиационный фон в городе 0,22-0,26 мкЗВ/час.