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Власть

Запретить синтетические рыболовные сети в Кыргызстане согласились депутаты

В парламенте Кыргызстана предлагают запретить использование синтетических рыболовных сетей и электроловильных систем. С инициативой выступили два народных избранника — Жыргалбек Турускулов и Бактыбек Турусбеков.

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По их словам, синтетические материалы, из которых изготавливаются рыболовные сети, прочные и долговечные, практически не разлагаются в воде.

«В них рыба и водоплавающие птицы запутываются и гибнут, из-за чего водоемы и озера становятся настоящим кладбищем. Смрад от гниения рыбы разносится далеко вокруг, что также может привести к заражению озер и водных объектов, а это экологическое бедствие для всего Кыргызстана», — считают авторы.

Депутаты напомнили, что сети длиной 100 метров стоят в среднем 300 сомов.

«Такая дешевизна обеспечивает доступность к синтетическим рыболовным сетям браконьеров, тем самым мы поощряем, получается, браконьерство и усугубляем причиняемый вред окружающей среде», — уверен Бактыбек Турусбеков.

Парламентарии в целом высказались за инициативу. Только Сайдулла Нышанов напомнил, что документ следовало принять давно, поскольку Кыргызстан наводнен синтетическими китайскими сетями. Кроме того, нардепы посоветовали разработать поправки в Кодекс о проступках, чтобы использование таких сетей каралось высоким штрафом.
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