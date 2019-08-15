Президент призвал госорганы продвигать отечественные товары на зарубежные рынки

Президент Сооронбай Жээнбеков осмотрел производственный процесс, изготавливаемую продукцию, пообщался с работниками субъектов СЭЗ «Бишкек» и выслушал проблемные вопросы их руководства. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Руководитель предприятия по производству носочно-чулочных изделий ОсОО «Салкын» рассказал, что объем инвестиций в предприятие превысил 20 миллионов сомов. Большая часть продукции уходит на рынки Казахстана и России. Работой обеспечены более 200 человек.

Сооронбай Жээнбеков также ознакомился с деятельностью ОсОО «Пейванд», производящим клей, краски, строительные материалы и подгузники. Компания обеспечивает работой 18 человек. Продукция уходит на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья — Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

ОсОО «Корона» производит материалы и трубы для строительства инфраструктуры по обеспечению жителей сельской местности чистой водой. На предприятии работают 15 человек. За первое полугодие 2019-го выпущено продукции на 11 миллионов сомов.

«Продвижение отечественных товаров на зарубежные рынки — коллективная задача государственных органов и бизнеса», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что предприятиям необходимо увеличивать экспорт, развивать производство, создавать современную транспортную, производственную и социальную инфраструктуры, что в конечном итоге послужит повышению уровня жизни населения.