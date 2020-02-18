Президент Кыргызстана надеется, что госорганы и предприниматели будут партнерами

Сооронбай Жээнбеков принял уполномоченное лицо по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности Кыргызстана Робина Орд-Смита. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

На встрече состоялся обмен мнениями о мерах по совершенствованию системы защиты прав и свобод субъектов бизнеса страны.

Президент отметил, что одной из главных проблем, озвученных предпринимателями на втором заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию, является отсутствие взаимопонимания и эффективной координации между бизнесменами, фискальными и правоохранительными структурами. В связи с чем бизнес-круги указывают на ухудшение бизнес-климата и отток инвестиций из страны.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял бизнес-омбудсмена Кыргызстана

Президент выразил уверенность, что опыт Робина Орд-Смита позволит наладить эффективные механизмы защиты бизнеса и инвестиций, усовершенствовать законодательную базу и устранить барьеры, чтобы государственные органы и предприниматели стали действенными партнерами.

Президент выразил уверенность, что институт бизнес-омбудсмена сможет завоевать доверие предпринимателей и совместно с государственными структурами обеспечить защиту бизнеса.

То, что иностранный гражданин возглавил институт бизнес-омбудсмена Кыргызстана, является показателем открытости страны для внешних инвестиций. Робин Орд-Смит

Робин Орд-Смит заверил, что приложит максимальные усилия для обеспечения гарантий правовой защиты законных интересов предпринимателей и соблюдения их органами государственной власти.