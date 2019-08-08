Кризис в Бишкеке. Исхак Масалиев считает виновным в беспорядках Атамбаева

Депутат от парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев заявил 24.kg, что за столкновения в Кой-Таше, в результате которых пострадали военные и гражданские, должен ответить бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.

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По его словам, ситуация очень тревожная. «Необходимо провести расследование тщательно, все виновные должны быть привлечены к ответственности. Откуда у защитников Атамбаева огнестрельное оружие? Как он вообще мог это допустить? Он должен за все ответить», — сказал Исхак Масалиев.

Депутат добавил, что не считает нужным отправлять глав силовых ведомств в отставку, но необходимо выяснить, кто виноват в провале спецоперации.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент прервал свой отпуск. Сегодня он созывает экстренное заседание Совета безопасности.