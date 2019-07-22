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Власть

Замирбек Аскаров в Нью-Йорке рассказал о приоритетах устойчивого развития

«Одним из приоритетов Целей устойчивого развития являются развитие зеленой экономики, максимальное энергосбережение, использование альтернативных и возобновляемых источников энергии», — заявил во время выступления в сегменте высокого уровня Политического форума по устойчивому развитию в Нью-Йорке (США) вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.

Он рассказал участникам мероприятия о главных достижениях республики в вопросах реализации Целей устойчивого развития, отметив создание институционального механизма по адаптации, реализации мониторинга Целей устойчивого развития до 2030 года.

«Кыргызстан подтверждает приверженность международным усилиям по предупреждению последствий глобального потепления. Цели устойчивого развития тесно переплетены со всеми стратегическими программными документами страны. Есть достижения в росте демократических институтов как важного фактора устойчивого развития, в частности развитие парламентской формы правления, открытость и усиление гражданского общества, а также проведение свободных и прозрачных выборов», — подчеркнул Замирбек Аскаров.
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