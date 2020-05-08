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Общество

Министр чрезвычайных ситуаций посетил селеопасные участки в Баткенской области

Министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров с рабочей поездкой находится в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в рамках поездки он осмотрел селеопасные участки в селе Самаркандек. Одному из объектов выделено 400 габионовых сеток для укрепления берегов рек.

«Соответствующим органам поручили вести работу по предотвращению селей и оползней», – говорится в сообщении.

Отметим, что 2 мая в результате выпавших осадков в Исфане сошел сель. Подтопило жилые дома и детский сад. Премьер-министр поручил ликвидировать последствия природной стихии в кратчайшие сроки. По предварительным расчетам, ущерб от селевых потоков составил более 69 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152263/
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