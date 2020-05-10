Министр чрезвычайных ситуаций прибыл в Ошскую область

Министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров с рабочей поездкой прибыл в Ошскую область. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

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По ее данным, он посетил села Ак-Таш и Жылкелди, где ведут работы по раскапыванию селеотводного канала. «Канал защищает от селевых явлений 127 жилых домов. Общая протяженность составляет 4 тысячи 500 метров, 3 тысячи из них уже выкопали», — отметили в ведомстве.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций с рабочей поездкой посетил Баткенскую область, где побывал на селеопасных участках.