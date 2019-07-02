Саммит ШОС. В БГК интересуются, компенсирует ли правительство расходы города

В БГК интересуются, восстановит ли правительство КР расходы городского бюджета на подготовку и проведение саммита ШОС. Об этом на очередной сессии БГК спросил депутат Асылбек Кадралиев.

Он поинтересовался у первого вице-мэра Алмаза Бакетаева, сколько средств затратил Бишкек на подготовку и проведение саммита ШОС.

Первый вице-мэр ответил, что расходы в общем составили 73 миллиона сомов, еще около 5 миллионов — косвенные расходы.

Тогда Асылбек Кадралиев отметил, что в СМИ прошла информация, что Китай компенсирует Кыргызстану все расходы на подготовку и проведение саммита ШОС, и поинтересовался, знает ли мэрия об этом.

Алмаз Бакетаев ответил, что также читали сообщения в прессе.

«У меня предложение, чтобы помочь нашему бюджету, обязать мэрию обратиться в правительство за компенсацией или восстановлением этих средств. Если Китай их возвращает, то мы имеем моральное и юридическое право на восстановление расходов», — сказал он.