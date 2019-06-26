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Власть

В селах проблемы с водой. Депутаты хотят сразу в трех чтениях принять закон

Депутаты Жогорку Кенеша предложили сразу в трех чтениях принять закон о ратификации кредитного соглашения между КР и ЕБРР по проекту «Реабилитация систем водоснабжения в органах местного самоуправления Мырза-Аке, Ден-Булак и Куршаб». Решение принято на пленарном заседании ЖК.

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Соглашение подписано 23 мая 2019 года в Бишкеке. 

Общая сумма проекта составляет 6 миллионов евро: 3 миллиона евро — грант со стороны Инвестиционного фонда Европейского союза для Центральной Азии, 2 миллиона евро — кредит Европейского банка реконструкции и развития, 1 миллион евро — грантовые средства технического сотрудничества.

«Кредит предоставляется сроком на 15 лет с трехлетним льготным периодом и процентной ставкой Euribor+1,0 процента (с учетом плавающей ставки). Срок реализации проекта — три года», — сообщил заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мирбек Акматалиев.

На заседании отмечено, что проект будет реализован на пилотной основе, так как ранее ЕБРР предоставлял финансовые средства только на развитие сектора питьевого водоснабжения и водоотведения городов республики.

Правительство предлагало рассмотреть законопроект в первом чтении. Однако в ходе обсуждения депутаты, отметив важность вопроса, предложили принять его в трех чтениях.

Парламентарии высказали опасение, что если рассмотрение отложить до осени, то затянется реализация самого проекта.

Законопроект отправлен на голосование.
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