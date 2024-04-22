В Кара-Балте капитально отремонтируют систему водоснабжения

В Кара-Балте проведут капремонт системы водоснабжения на 120 миллионов сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

По его данным, конкурс объявило управление культуры, спорта и муниципальной собственности при мэрии. Всего на эти цели планируется потратить 120 миллионов 142 тысячи 843 сома.

Капитальный ремонт водопроводных сетей будет проведен по улицам 8 Марта, Фрунзенской, Кожомбердиева, Владимировой, Первомайской, Агрономической, Громова, Дзержинского, Жаштык, Советской, Дачной, Луговой, Жайыла Баатыра (южная и северная стороны), Садовой, Ильича, Береговой, Железнодорожной и переулку Садовому.



Отмечается, что работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней после заключения контракта.