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Общество

В Кара-Балте капитально отремонтируют систему водоснабжения

В Кара-Балте проведут капремонт системы водоснабжения на 120 миллионов сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

По его данным, конкурс объявило управление культуры, спорта и муниципальной собственности при мэрии. Всего на эти цели планируется потратить 120 миллионов 142 тысячи 843 сома.

Капитальный ремонт водопроводных сетей будет проведен по улицам 8 Марта, Фрунзенской, Кожомбердиева, Владимировой, Первомайской, Агрономической, Громова, Дзержинского, Жаштык, Советской, Дачной, Луговой, Жайыла Баатыра (южная и северная стороны), Садовой, Ильича, Береговой, Железнодорожной и переулку Садовому.

Отмечается, что работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней после заключения контракта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292248/
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