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Власть

Депутаты перенесли рассмотрение вопроса о контрабанде на октябрь

Сегодня депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике и комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции решили перенести рассмотрение вопроса о контрабанде на октябрь 2019 года.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков представил информацию о проводимой правительством работе по неучтенным, ввезенным контрабандным путем товарам в рамках ЕАЭС и из третьих стран. После полутора часов вопросов депутаты выступили с предложением письменно задать все интересующие вопросы относительно контрабанды членам правительства, на которые они ответят в октябре на общем пленарном заседании.

Депутаты проголосовали и поддержали предложение.

Отметим, такая позиция отчасти связана с тем, что со следующей недели депутаты уйдут на летние каникулы.
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