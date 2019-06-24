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Власть

Чем займется новый Комитет по промышленности и предпринимательству

Президент Кыргызстана рассказал, какие задачи стоят перед Комитетом по промышленности и предпринимательству. 

По словам Сооронбая Жээнбекова, комитет — это не дополнительно созданный госорган или структура. Это площадка, где госорганы и бизнес могут обсудить актуальные вопросы. В состав комитета входят 25 человек. Его председателем является сам президент, а его заместителями стали первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Комитет должен провести анализ эффективности стимулов, направленных на развитие промышленного сектора страны. Внести предложения по инвестиционным программам в промышленности, разработать пути подготовки современных специалистов. Кроме того, комитет должен внести предложения, направленные на изменение политики торговли и государственных закупок.

«В то же время необходимо точно определить барьеры, мешающие бизнесу. И с участием госорганов оказать влияние на устранение препятствий. Имеет огромное значение проведение мониторинга и оценки в приоритетных сферах экономики. По итогам оценки комитет должен представить свои предложения всем заинтересованным сторонам. Думаю, деятельность комитета повысит доверие бизнеса к государству и даст реальный толчок развитию», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
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