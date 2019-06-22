13:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Бишкекский городской кенеш все же купил фотоаппарат за 231 тысячу сомов

Бишкекский городской кенеш все же купил фотоаппарат за 231 тысячу сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Фотоаппарат за 231,1 тысячи сомов БГК продал некий Козаков Евгений Анатольевич.

К слову отметим, что это одна из наиболее дорогих заявок. ОсОО «Делахоя» предложило фотоаппарат за 221 тысячу сомов, Амангелдиева Чолпон Талантбековна и Чыналы Аскат — за 229 тысяч, ОсОО «Капитал УНИ» — за 233 тысячи. Их предложения отклонили.

Напомним, что это уже третья попытка БГК купить фотоаппарат. При первой попытке в технических характеристиках были указаны параметры для фотоаппарата Canon, что является нарушением закона о госзакупках. Эта модель относится к аппаратуре для профессионалов.

В БГК пояснили, что тендер отменили после того, как 24.kg указало на ошибки в тендерной документации.

В настоящее время в характеристиках указаны габариты фотоаппарата, под которые также подходит только Canon.

Ранее чиновники жаловались, что существующий фотоаппарат не отвечает требованиям — фотографии получаются некачественными, приходится зачастую их обрабатывать. В малоосвещенных местах, помещениях в вечернее время сложно работать с такой аппаратурой.
Ссылка:
просмотров: 34
Версия для печати
Материалы по теме
Треть автозаправок Бишкека не соответствуют требованиям пожарной безопасности
Бишкекский городской кенеш купит напрямую фотоаппарат за 240 тысяч сомов
На ремонт одного километра дороги в Кемине потратят 5 миллионов сомов
Реформа ДПС. На 23 миллиона сомов инспекторам купят рации и громкоговорители
Чиновникам Кыргызстана запретят покупать мебель и автомобили за госсчет
В БГК недовольны отсутствием на сессии мэра Азиза Суракматова. Он у президента
В правительстве недовольны, что школы и детсады закупают самые дешевые продукты
Минфин упрощает систему госзакупок для поддержки отечественного бизнеса
Экс-депутат Павел Десятников стал помощником депутата и остался в БГК
ГРС вновь закупает бланки. Теперь для аттестатов и дипломов
Популярные новости
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Итоги голосования Лишение неприкосновенности Атамбаева. Итоги голосования
Борьба с&nbsp;неугодными, или&nbsp;На какие грабли рискует наступить Сооронбай Жээнбеков Борьба с неугодными, или На какие грабли рискует наступить Сооронбай Жээнбеков
Алмазбек Атамбаев посылал Ирину Карамушкину Алмазбек Атамбаев посылал Ирину Карамушкину
Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Абонент победил. В&nbsp;Beeline можно подобрать тариф под себя Абонент победил. В Beeline можно подобрать тариф под себя
Подарки в&nbsp;MegaStore при покупке смартфонов Huawei Подарки в MegaStore при покупке смартфонов Huawei
В&nbsp;Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа &laquo;ДДТ&raquo; В Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа «ДДТ»
Осталась неделя до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Осталась неделя до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»