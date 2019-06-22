Бишкекский городской кенеш все же купил фотоаппарат за 231 тысячу сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Фотоаппарат за 231,1 тысячи сомов БГК продал некий Козаков Евгений Анатольевич.

К слову отметим, что это одна из наиболее дорогих заявок. ОсОО «Делахоя» предложило фотоаппарат за 221 тысячу сомов, Амангелдиева Чолпон Талантбековна и Чыналы Аскат — за 229 тысяч, ОсОО «Капитал УНИ» — за 233 тысячи. Их предложения отклонили.

Напомним, что это уже третья попытка БГК купить фотоаппарат. При первой попытке в технических характеристиках были указаны параметры для фотоаппарата Canon, что является нарушением закона о госзакупках. Эта модель относится к аппаратуре для профессионалов.

В БГК пояснили, что тендер отменили после того, как 24.kg указало на ошибки в тендерной документации.

В настоящее время в характеристиках указаны габариты фотоаппарата, под которые также подходит только Canon.

Ранее чиновники жаловались, что существующий фотоаппарат не отвечает требованиям — фотографии получаются некачественными, приходится зачастую их обрабатывать. В малоосвещенных местах, помещениях в вечернее время сложно работать с такой аппаратурой.