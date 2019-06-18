Депутат: Хватит парламенту духа лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева?

Кенжебек Бокоев сомневается, что у парламента хватит духа лишить Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Об этом он сообщил сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

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В качестве примера он привел обвинения в отношении Ахматбека Келдибекова за фотографию с членами ОПГ.

Он добавил, что к заключению нужно добавить материалы по следователям и судьям, которые попали под давление.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.