Лишение неприкосновенности Атамбаева. Комитет поддержал решение комиссии

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции поддержал решение специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства.
Из девяти выдвинутых обвинений по шести есть основания для подозрения Алмазбека Атамбаева в совершении особо тяжких преступлений. Три подозрения относятся к периоду его премьерства, поэтому комиссия их не может рассматривать.
Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.
Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.