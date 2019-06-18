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Власть

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Комитет поддержал решение комиссии

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции поддержал решение специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства.

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Из девяти выдвинутых обвинений по шести есть основания для подозрения Алмазбека Атамбаева в совершении особо тяжких преступлений. Три подозрения относятся к периоду его премьерства, поэтому комиссия их не может рассматривать.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.
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