Мигрантам с гражданством России предлагают разрешить покупку земли в Кыргызстане

В Жогорку Кенеше предлагают разрешить уроженцам Кыргызстана покупать земельные участки. Законопроект обсудили на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

По словам автора законопроекта Алмамбета Шыкмаматова, это необходимо, чтобы обеспечить земельные права трудовых мигрантов из Кыргызстана.

«По официальным данным, 600 тысяч мигрантов из Кыргызстана получили российские паспорта. Мы знаем, что они были вынуждены обратиться за гражданством РФ. По нашим законам, иностранные граждане могут купить дом, но им запрещено приобретать земельные участки. Мы хотим, чтобы наши бывшие граждане, которые де-факто считают себя гражданами КР, смогли купить землю. Они и так покупают, но вынуждены оформлять на родственников», — объяснил Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, мигранты при покупке участков должны будут подтвердить, что являются бывшими гражданами КР. «Если не сохранили паспорт, через архив могут подтвердить, что являются уроженцами Кыргызстана», — сказал нардеп.

В проекте отмечается, что право на приобретение земельных участков не распространяется на бывших граждан, получивших гражданство соседних стран, имеющих общую границу с Кыргызстаном, и на выкуп земельных участков в приграничных территориях.