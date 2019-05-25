Депутат написал еще одну жалобу на председателя Конституционной палаты

Депутат парламента от фракции «Онугуу — Прогресс» Исхак Масалиев написал еще одну жалобу на председателя Конституционной палаты Эркинбека Мамырова. Об этом он сообщил 24.kg.

К петиции присоединились, но устно, другие нардепы.

Парламентарии считают, что глава КП КР превысил полномочия, запретив им заслушивать информацию о деятельности председателя Верховного суда.

В качестве аргумента Эркинбек Мамыров привел то, что, согласно Конституции, Жогорку Кенеш не должен принимать отчет ВС КР.

«Но речь же шла не об отчете. Мы говорим об информации. Это разные совершенно вещи. Естественно, я и мои коллеги возмутились», — сказал Исхак Масалиев.

Ранее Эркинбеку Мамырову дисциплинарная комиссия Совета судей КР уже вынесла предупреждение по жалобе Исхака Масалиева. Отметим, полномочия председателя истекают в июне 2019 года.