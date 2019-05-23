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Власть

Депутат парламента обвиняет спикера в двойных стандартах

Депутаты парламента не понимают, зачем рассматривать технические поправки в избирательное законодательство так подробно. Суть проекта документа не меняется. В то же время на обсуждение почему-то до сих пор не вынесены те изменения, которые меняют концепцию закона.

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Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев отметил, что его предложения до сих пор находятся на рассмотрении у торага Дастанбека Джумабекова, хотя они касаются напрямую выборов, деятельности СМИ, агитации, списка кандидатов в депутаты.

«Рабочая группа предложила технические изменения, и ее члены никогда в выборах не участвовали, а мы все участвовали, тогда почему наши документы а насколько мне известно, разработаны четыре проекта закона  все еще не поступили в профильный комитет? Нам потом по этим законам работать, избираться, мы должны очень внимательно их изучить», — сказал Бакыт Торобаев.

Его поддержал лидер фракции СДПК Иса Омуркулов. Он напомнил, что дискутировать следует по концептуальным изменениям, а не редакционным. А Кенжебек Бокоев и вовсе упрекнул спикера в двойных стандартах.

«Вчера только на комитете рабочая группа представила свой пакет, и тут же на палате его рассматривают. Я когда еще свои инициативы отправлял? И никакого ответа», — возмутился парламентарий.

Отметим, помимо изменений, касающихся самой системы голосования, принципов формирования списка кандидатов в депутаты, авторы поправок предлагают ввести единый день голосования, а не назначать каждый раз согласно президентскому указу. В итоге депутаты решили завтра провести парламентские слушания и обсудить все корректировки и дополнения в закон о выборах. 
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