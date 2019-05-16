Избирательное законодательство перепишут. Депутаты готовы объединиться

Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев рассказал сегодня на пресс-конференции об изменении избирательного законодательства.

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По его словам, республика стоит на пороге выборов.

«Мы подготовили альтернативу законопроекту Мирлана Бакирова, чтобы каждый избиратель знал депутата в лицо, откуда он. Из некоторых регионов вообще нет депутатов. Там нет развития. Кроме того, можно будет голосовать за партию и за кандидата по двум бюллетеням», — отметил Бакыт Торобаев.

Он готов объединиться с коллегами, которые также предлагают изменить избирательное законодательство. Однако Бакыт Торобаев не уверен, что все его поправки пройдут.

Отметим, в парламенте разрабатывают поправки в избирательное законодательство. Один пакет поправок уже вынесен на общественное обсуждение.

Очередные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.