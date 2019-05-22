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Власть

В Кыргызстане к осени ставку по госипотеке снизят до 6 процентов

К осени правительство достигнет цели по снижению ставки по госипотеке до 6 процентов. Об этом накануне заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, президент поставил задачу снизить процентные ставки по госипотеке, потому что осуществлять выплаты по нынешним условиям для работников бюджетной сферы все еще трудно. При этом глава кабмина отметил, что с начала запуска ипотечной программы правительство выделило на ее финансирование более 4,8 миллиарда сомов. Процентные ставки по ипотечным кредитам за это время снизились с 12-14 процентов до 7-9.

«С мая Государственная ипотечная компания начала прием заявок на получение жилищного кредита от всех категорий граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне правительство решило выделить ГИК 500 миллионов сомов на финансирование ипотечной программы.
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