На курултай Ассамблеи народа Кыргызстана приглашены 400 человек из 15 стран

На курултай Ассамблеи народа Кыргызстана приглашены более 400 человек из 15 стран. Об этом заявлено на встрече президента Сооронбая Жээнбекова с председателем совета АНК, омбудсменом Токоном Мамытовым, сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, обсуждены итоги работы ассамблеи, проведение 25-летнего юбилея АНК и IX курултая организации.

Рассмотрены перспективы развития и роли ассамблеи в общественно-политической жизни страны, взаимодействия с ветвями государственной власти в вопросах укрепления единства народа КР и создания условий для гражданской интеграции.

Президент отметил, что ассамблея призвана укреплять межэтническое согласие, гражданский мир и единство народа Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул роль организации в сохранении этнического многообразия, развития гражданской интеграции, важность переформатирования организации и приспособления ее к современным социально-экономическим реалиям, необходимость дальнейшего тесного взаимодействия с государственными органами, особенно в регионах республики.